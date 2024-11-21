 Две электрозаправки с технологией «быстрой зарядки» открыли в Братске

Компания «Братский Бензин» открыла в городе две электрозаправки с технологией «быстрой зарядки». Колонки могут считывать данные о состоянии батареи, что позволяет подбирать оптимальное напряжение для зарядки.
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