В современном мире, где урбанизация стремительно поглощает естественные ландшафты, а синтетические материалы становятся нормой, всё отчётливее проявляется противоположная тенденция.
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