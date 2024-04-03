👍 Каждый месяц крымские волонтёры отправляют 16 тысяч квадратных метров масксетей на СВО Накануне открыли новый добровольческий филиал в селе Кизиловка Симферопольского района.
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👍 Каждый месяц крымские волонтёры отправляют 16 тысяч квадратных метров масксетей на СВО Накануне открыли новый добровольческий филиал в селе Кизиловка Симферопольского района.