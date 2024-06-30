Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Дел много, Ваня.  Дачный сезон в самом разгаре.Ошибка Китая, кот...
  • Виктор Александрович
    Может проще и дешевле самим разоружиться? Ведь Россия уже не раз приходила в Европу - и всегда уходила ничего с собой...Ради безопасности...
  • Сергей Костин
    Обратная связь тоже нужна.Что такого сказал...

Сети шпионажа

Сети шпионажа

В подготовке ударов по Крыму могли принимать участие агенты украинских спецслужб Максим Столетов ВСУ нанесли ракетный удар с кассетной боевой частью по Севастополю в воскресенье, 23 июня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина СаковичКостенко
Именно, а не извинения клепать !
Ответить
4 час.
ВераВерная
Да уж, работы у наших силовиков непочатый край. Окопались ждуны и изменники везде. Вот так живёшь, и знать не знаешь, что твой сосед давно 404 завербован, что у себя на кухне взрывные устройства собирает...
Ответить
4 час.
валерия
И кто еще такой добренький, что выступает против смертной казни?  Вот  к ним и нужно применить в первую  же очередь эту меру наказания. За  преступление против России и русского народа!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх