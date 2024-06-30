Сети шпионажа

Нина СаковичКостенко Именно, а не извинения клепать !

ВераВерная Да уж, работы у наших силовиков непочатый край. Окопались ждуны и изменники везде. Вот так живёшь, и знать не знаешь, что твой сосед давно 404 завербован, что у себя на кухне взрывные устройства собирает...