В подготовке ударов по Крыму могли принимать участие агенты украинских спецслужб Максим Столетов ВСУ нанесли ракетный удар с кассетной боевой частью по Севастополю в воскресенье, 23 июня.
Сети шпионажа
Комментарии
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Нина СаковичКостенко
Именно, а не извинения клепать !
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4 час.
ВераВерная
Да уж, работы у наших силовиков непочатый край. Окопались ждуны и изменники везде. Вот так живёшь, и знать не знаешь, что твой сосед давно 404 завербован, что у себя на кухне взрывные устройства собирает...
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4 час.
валерия
И кто еще такой добренький, что выступает против смертной казни? Вот к ним и нужно применить в первую же очередь эту меру наказания. За преступление против России и русского народа!
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2 час.
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