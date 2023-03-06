Царьград

5 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    И.В.Сталин говорил: "У каждого преступления есть имя и фамилия". И ещё : "Подвиги одних всегда являются следствием пр...Пригожин заявил о...
  • КузнецовВВ
    в большей части европейской России зима была аномально теплая. готов к расплате?Расплата за тёплу...
  • Юрий Золотарев
    Шо, вонючки? Сердечко прихватило у ВСЕХ??Глава СНБО Украин...

Более 40 рыбаков спасатели эвакуировали вертолётом на Сахалине

Более 40 рыбаков спасатели эвакуировали вертолётом на Сахалине

Работа сотрудников МЧС на месте ЧП ещё не законченаВ официальном ТГ-канале экстренного ведомства появилась видеозапись спасательной операции и вместе с ней радостная новость – с помощью МИ-8 уже удалось спасти 41 рыбака, которые вышли на лёд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх