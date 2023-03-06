Более 40 рыбаков спасатели эвакуировали вертолётом на Сахалине

Работа сотрудников МЧС на месте ЧП ещё не законченаВ официальном ТГ-канале экстренного ведомства появилась видеозапись спасательной операции и вместе с ней радостная новость – с помощью МИ-8 уже удалось спасти 41 рыбака, которые вышли на лёд.