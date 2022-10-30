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Десятки тысяч жителей Британии вышли на акции протеста, требуя реформ системы ухода за детьми

Десятки тысяч жителей Британии вышли на акции протеста, требуя реформ системы ухода за детьми

Более 15 тысяч людей вышли на акцию протеста по всей Британии, требуя провести реформы в сфере ухода за детьми, передает газета Evening Standard.

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