В цвете Baby Blue: 10 товаров с Joom в модном оттенке весны

Baby Blue представляет собой нежный голубой оттенок. Это фаворит весны 2023 года. Он ассоциируется с цветом голубой одежды для новорожденных, и в этом обзоре мы покажем, какие трендовые вещи можно заказать на Joom и выглядеть на миллион долларов.