В Скопине 17-летний мотоциклист попал в аварию с легковушкой

Авария произошла в четверг, 19 сентября, в 10:53 вблизи дома № 28 по улице Орджоникидзе. По предварительным данным, 17-летний сасовец на мотоцикле «Кайо» врезался в Fiat Albea под управлением 65-летнего жителя Скопинского района.
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