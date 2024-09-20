В Скопине 17-летний мотоциклист попал в аварию с легковушкой

Авария произошла в четверг, 19 сентября, в 10:53 вблизи дома № 28 по улице Орджоникидзе. По предварительным данным, 17-летний сасовец на мотоцикле «Кайо» врезался в Fiat Albea под управлением 65-летнего жителя Скопинского района.