Деиндустриализация, деурбанизация и деэлектрификация: Украина проходит обратное развитие

Украина проходит через обратное развитие и следует по стопам Афганистана – если в советские годы шла активная индустриализация, электрификация и урбанизация страны, то сейчас все происходит с точностью наоборот.
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