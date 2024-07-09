Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Деиндустриализация, деурбанизация и деэлектрификация: Украина проходит обратное развитие

Деиндустриализация, деурбанизация и деэлектрификация: Украина проходит обратное развитие

Украина проходит через обратное развитие и следует по стопам Афганистана – если в советские годы шла активная индустриализация, электрификация и урбанизация страны, то сейчас все происходит с точностью наоборот.

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