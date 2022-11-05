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В МИД России заявили о попытке Запада снять с голосования резолюцию о неонацизме

В МИД России заявили о попытке Запада снять с голосования резолюцию о неонацизме

  Италия, Австрия и Германия выступили против российской резолюции о неонацизме Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной  Италия, Австрия и Германия выступили против российской резолюции о неонацизме Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, пишет ТАСС.

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