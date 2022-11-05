В МИД России заявили о попытке Запада снять с голосования резолюцию о неонацизме

Италия, Австрия и Германия выступили против российской резолюции о неонацизме Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной Италия, Австрия и Германия выступили против российской резолюции о неонацизме Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, пишет ТАСС.