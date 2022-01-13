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Газпром — не национальное достояние: Узбекам повезло больше, чем россиянам

Газпром — не национальное достояние: Узбекам повезло больше, чем россиянам

Ташкент второй год не повышает услуги ЖКХ и даже снизил цену на бензин. Чем мы хуже? О том, что начавшиеся 2 января протесты в Республике Казахстан (РК) носили в числе прочего и социальный характер, фактически признало правительство Токаева.

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