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Украина планирует «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией

Украина планирует «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией

Украина планирует провести масштабный обмен военнопленными с Россией. Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Что значит &quot;неравноценный обмен&quot;?!! БАБЛО ЭТО, ЧТО ЛИ?! А не люди?!!  Тем более слабые женщины....   Если эти жЫдо-бандэровские нелюди с мужчинам в плену что вытворяли, то что они вытворяют с женщинами?!!!   Страшно даже подумать!!!!  ....МНЕ ТАК ЖАЛЬ ДЕВОЧЕК!!!!....КРИЧУ!!! МЕНЯЙТЕ НЕМЕДЛЕННО!!  И - огромная благодарность Объединенным Арабским Эмиратам в содействии по обмену пленными...
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