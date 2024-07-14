Украина планирует «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией

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лина любимцева

Что значит "неравноценный обмен"?!! БАБЛО ЭТО, ЧТО ЛИ?! А не люди?!! Тем более слабые женщины.... Если эти жЫдо-бандэровские нелюди с мужчинам в плену что вытворяли, то что они вытворяют с женщинами?!!! Страшно даже подумать!!!! ....МНЕ ТАК ЖАЛЬ ДЕВОЧЕК!!!!....КРИЧУ!!! МЕНЯЙТЕ НЕМЕДЛЕННО!! И - огромная благодарность Объединенным Арабским Эмиратам в содействии по обмену пленными...