Украина планирует провести масштабный обмен военнопленными с Россией. Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
Украина планирует «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Что значит "неравноценный обмен"?!! БАБЛО ЭТО, ЧТО ЛИ?! А не люди?!! Тем более слабые женщины.... Если эти жЫдо-бандэровские нелюди с мужчинам в плену что вытворяли, то что они вытворяют с женщинами?!!! Страшно даже подумать!!!! ....МНЕ ТАК ЖАЛЬ ДЕВОЧЕК!!!!....КРИЧУ!!! МЕНЯЙТЕ НЕМЕДЛЕННО!! И - огромная благодарность Объединенным Арабским Эмиратам в содействии по обмену пленными...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии