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Трейловый забег по "Земле леопарда" в Приморье пройдет в июне

Трейловый забег по "Земле леопарда" в Приморье пройдет в июне

Трейловый полумарафон Leo.Run (12+) вновь пройдет на территории национального парка "Земля леопарда" в Хасанском районе, на экологической тропе "Семиверстка", расположенной в хозяйственной зоне парка.

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