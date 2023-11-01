Астрахань. Итоги октября-2023. Погода была теплой, а воды не было холодной

В ушедшем октябре в Астрахани очень популярными словами были «останов» и «дюкер». Субботние отключения влаги, причем, как холодной, так порой и горячей, испортили выходные многим обитателям областного центра.
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