Необходимость коренного изменения миграционной политики в России чаще всего объясняют вопросами национальной безопасности.
"Это проблему не решит". Путин начал мигрантозамещение
Комментарии
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лл
лина любимцева
"Рабочих рук" не хватает?!!... ВРУТ!! УВОЛЬНЯЛИ россиян, чтобы взять на работу мигрантов. Причем,требовали так делать местные власти, иначе...
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2 час.
тн
татьяна неструева
врут .врут . какие рабочие руки могут быть у кишлачного пастуха . что он умеет .как он может работать на заводе ? и при чем здесь их жены и дети ?
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1 час.
А
Александр
Да ведь бесправных малограмотных мигрантов легче обирать. Забили мигрантами сферу услуг, торговлю, школы и поликлиники. Конечно, мигранты соглашаются на любую работу в России. Таких условий у них на родине и в помине нет. Но всё это делается руками алчных коррупционеров, организующих на практике пребывание мигрантов в стране. И в этот мутный бульон хлынули преступные кланы, творящие беспредел. Естественное возмущение граждан перерастает в межнациональные конфликты, что для коренных народов России нонсенс. И интересное вдруг предложение мудрейшего: барыгам заняться повышением производительности труда. Да они просто ржут в голос, и продолжают завозить мигрантов в Россию эшелонами. Да еще с семьями на наш кошт. Функции МВД по обеспечению предъявляемых к мигрантам требований передали частным фирмочкам, создав рынок гражданства, справок и пр. Также у нас и с выборами и назначениями. Голосуем за партийные списки прохвостов и любуемся назначенными кумами и сватами с крестными. Уровень, действительно, питерского двора с его авторитетами.
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46 мин.
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