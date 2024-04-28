"Это проблему не решит". Путин начал мигрантозамещение

А

Александр

Да ведь бесправных малограмотных мигрантов легче обирать. Забили мигрантами сферу услуг, торговлю, школы и поликлиники. Конечно, мигранты соглашаются на любую работу в России. Таких условий у них на родине и в помине нет. Но всё это делается руками алчных коррупционеров, организующих на практике пребывание мигрантов в стране. И в этот мутный бульон хлынули преступные кланы, творящие беспредел. Естественное возмущение граждан перерастает в межнациональные конфликты, что для коренных народов России нонсенс. И интересное вдруг предложение мудрейшего: барыгам заняться повышением производительности труда. Да они просто ржут в голос, и продолжают завозить мигрантов в Россию эшелонами. Да еще с семьями на наш кошт. Функции МВД по обеспечению предъявляемых к мигрантам требований передали частным фирмочкам, создав рынок гражданства, справок и пр. Также у нас и с выборами и назначениями. Голосуем за партийные списки прохвостов и любуемся назначенными кумами и сватами с крестными. Уровень, действительно, питерского двора с его авторитетами.