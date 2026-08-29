Убитый в Подмосковье 12-летний мальчик предчувствовал свою смерть. Незадолго до трагедии он опубликовал соответствующую картинку.
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