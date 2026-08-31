Акции «М.Видео» выросли на фоне увеличения числа продавцов на маркетплейсе

Акции ретейлера «М.Видео» (MVID) резко выросли в начале торгов 31 августа. К 7:32 мск котировки поднялись на 3,19% по сравнению с закрытием пятницы, достигнув 45,3 за бумагу.
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