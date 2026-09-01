Невролог Шпилюкова объяснила, что забывчивость может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера

Руководитель центра когнитивного здоровья Российского центра неврологии и нейронаук, кандидат медицинских наук Юлия Шпилюкова, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва» , рассказала, что забывчивость может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера.
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