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Дальневосточная рыбопромышленная компания нарастит вылов в 12 раз

Дальневосточная рыбопромышленная компания нарастит вылов в 12 раз

Дальневосточная рыбопромышленная компания (ДРУК) объявила о планах увеличить вылов в 2026 году более чем в 12 раз за счет расширения географии промысла и увеличения числа судов.

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