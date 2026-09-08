Russian troops regained control of the city of Stepnogorsk, according to the SMO report for September 8 from Readovka: A sharp change in the balance on the site Units of the 7th Guards Airborne Assault Division The Russian Armed Forces seized the initiative and began to regain previously lost positions, which had to be abandoned under pressure from a numerically superior enemy in the second half of spring.
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