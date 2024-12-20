Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Индексы США закрылись без изменений после резкого падения накануне

Индексы США закрылись без изменений после резкого падения накануне

Фондовые индексы США закрылись практически без изменений в четверг, 19 декабря. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,04% - до 42 342,24 пункта, S&P 500 потерял 0,09% - до 5 867,08 пункта, а Nasdaq Composite - 0,1%, опустившись до 19 372,77 пункта.

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