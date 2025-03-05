Скорая помощь выехала на лёд за хоккеистом «СКА-Нефтяника» Дмитрием Аникиным

Момент травмирования спортсмена во время матча чемпионата России по хоккею с мячом попал на видео.Хоккеист хабаровского «СКА-Нефтяника» Дмитрий Аникин был госпитализирован во время матча 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.