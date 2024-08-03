Россияне рассказали о вызываемых ремонтом своего жилья чувствах

Ремонт ассоциируется у россиян с расходами Ремонт квартиры или дома вызывает у россиян самые разные чувства — от осознания больших расходов, трудоемкости и стресса до ожидания преображения квартиры, изменений к лучшему и совместного досуга с семьей Почти у трех четвертей россиян (71%) ремонт квартиры ассоциируется прежде всего с расходами.
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