Алаев попросил Хачатурянца вернуться к руководству судьями – клубы недовольны Мажичем. Экс-президент РПЛ взял время на размышление («СЭ»)

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в конце 2024 года состоялась встреча с участием Александра Дюкова, Александра Алаева, Евгения Гинера, бывшего президента РПЛ и экс-главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и Юрия Нагорных.