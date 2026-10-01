Однокомнатная квартира 29кв.м улица Лазо Калининский район в Донецке - 2 000 000 руб

Продается однокомнатная квартира в Калининском районе г. Донецка. Расположена по адресу: ул. Сергея Лазо (ориентир — ДИК).
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