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Германия требует от России прекратить боевые действия. Захарова выдвинула свой ультиматум

Германия требует от России прекратить боевые действия. Захарова выдвинула свой ультиматум

Германия требует от России прекратить боевые действия. Официальный представитель русского МИД Мария Захарова выдвинула свой ультиматум.

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Комментарии
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Лев Добрый
Правильно Мария, пусть этот фриц своей жене даёт советы!👍
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