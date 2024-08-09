«Заметное понижение температуры»: какая погода ждет москвичей на следующей неделе

Резкое понижение температуры прогнозируют в Москве в начале следующей недели. Об этом рассказал в беседе с агентством городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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