Транспортные полицейские Якутии приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках акции сотрудниками по делам несовершеннолетних Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте организованы и проведены занятия о вреде наркотиков с курсантами Якутского авиационного технического училища гражданской авиации, а также со школьниками Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).
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