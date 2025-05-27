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За хамство Алиева ответят диаспоры. Прощения не будет – начинается особая спецоперация

За хамство Алиева ответят диаспоры. Прощения не будет – начинается особая спецоперация

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Все эти статьи.....только говорильня! Ничего делать против диаспор не будут!
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15 час.
Виктор Борисов
Откровенное пи314 во.....это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского &quot;марша&quot;.....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком
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13 час.
Владимир Фердман
они не мешают заниматься азерами,  - разные службы - была бы решимость
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11 час.
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