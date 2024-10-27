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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шанхай Порт» обыграл «Цанчжоу» и обошел «Шанхай» Слуцкого благодаря голу У Лэя с паса Оскара. У форварда 32-й мяч за 29 туров

Единственный мяч на 14-й минуте забил китайский нападающий У Лэй, для него это 32-й гол в чемпионате Китая.

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