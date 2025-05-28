Политика как он...
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Политика как она есть

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В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине

В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что риторика западных союзников киевского режима о дальнобойном оружии для вооруженных сил Украины говорит о стремлении не допустить урегулирования конфликта.

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