В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что риторика западных союзников киевского режима о дальнобойном оружии для вооруженных сил Украины говорит о стремлении не допустить урегулирования конфликта.
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