ани лорак. фото prostolike.net Виталий Бородин вновь появился в медийном поле. Патриот, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, напомнил о своем обещании опубликовать имена лиц, предположительно причастных к возвращению Ани Лорак на канал НТВ после критики СВО.
Кто вернул поддерживающую ВСУ Ани Лорак на российское ТВ
Комментарии
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Vitalich
Место хлорки в очке общественного туалета, а её на федеральный канал..чудны дела твои...
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Неужели у нас нет других экспертов, зачем нам нужна эта предательница? Денежки закончились, приехала заработать?
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9 час.
Зоя
самое удивительное в том,что вчера они были идейными борцами против России,а сегодня,как опустел кошелек,ползком,унизительно лезут с лицемерным покаянием,что ни сделаешь ради бабла,можно и Россию полюбить,стиснув зубы от ненависти,,пока кошелек не пополнится..Мерзавцы и те ,кто их втихую ьащит,чтобы обеспечить и дальше им безбедную жизнь... ПРОЧЬ ВСЕХ ЭТИХ ГУСЕНИЦ!!!!!!
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7 час.
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