Кто вернул поддерживающую ВСУ Ани Лорак на российское ТВ

Неужели у нас нет других экспертов, зачем нам нужна эта предательница? Денежки закончились, приехала заработать?

Зоя

самое удивительное в том,что вчера они были идейными борцами против России,а сегодня,как опустел кошелек,ползком,унизительно лезут с лицемерным покаянием,что ни сделаешь ради бабла,можно и Россию полюбить,стиснув зубы от ненависти,,пока кошелек не пополнится..Мерзавцы и те ,кто их втихую ьащит,чтобы обеспечить и дальше им безбедную жизнь... ПРОЧЬ ВСЕХ ЭТИХ ГУСЕНИЦ!!!!!!