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«Безумец хочет уничтожить мир»: слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети

«Безумец хочет уничтожить мир»: слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского о том, что ни большинство украинцев, ни большинство европейцев не поймут руководство НАТО, если оно не пригласит Украину вступить в альянс на саммите в Вильнюсе.

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