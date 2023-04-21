«Безумец хочет уничтожить мир»: слова Зеленского о желании украинцев шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского о том, что ни большинство украинцев, ни большинство европейцев не поймут руководство НАТО, если оно не пригласит Украину вступить в альянс на саммите в Вильнюсе.
Пользователи Twitter раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского о том, что ни большинство украинцев, ни большинство европейцев не поймут руководство НАТО, если оно не пригласит Украину вступить в альянс на саммите в Вильнюсе.
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