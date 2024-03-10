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Добрый Мир

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Россия, Иран и Турция создают экономический альянс на Южном Кавказе. Армения там - "троянский конь"

Россия, Иран и Турция создают экономический альянс на Южном Кавказе. Армения там - "троянский конь"

Пока он ещё, скажем так, неформальный альянс. С другой стороны если всё успешно работает и без громких названия и объединений, то зачем их там создавать?  3 дня назад 432 прочитали Как пишут со ссылкой на исследования нидерландского аналитического центра, Кавказ является ключевым звеном в быстро развивающейся «цепочке создания стоимости», созданной Россией и Ираном для обхода западных санкций.

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