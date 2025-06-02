❗️⚡️Великобритания развивает военно-промышленный комплекс строительством новых фабрик, чтобы иметь возможность вступить в прямое столкновение с Россией, — министр обороны Великобритании Джон Хили.
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❗️⚡️Великобритания развивает военно-промышленный комплекс строительством новых фабрик, чтобы иметь возможность вступить в прямое столкновение с Россией, — министр обороны Великобритании Джон Хили.