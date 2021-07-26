Саакашвили заявил, что после запуска «Северного потока – 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Киев после запуска "Северного потока — 2" должен начать разрабатывать собственные ресурсы.
Популярные статьи
- Киевский журналист Гордон: у армии России «земля будет гореть под ногами» в случае «вторжения» на Украину
- Представитель Службы охраны госграницы Литвы Мишутис: Если нелегалы раньше переходили границу ночью, то теперь круглые сутки
- Cветлана Хоркина подозревает, что белорусская легкоатлетка Тимановская скандал на Олимпиаде в Токио планировала заранее
Свежие комментарии