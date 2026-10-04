Al Jazeera: Иран сохранил все для производства ракет и вооружений

Советник командующего КСИР, бригадный генерал Али Балали, заявил, что Иран полностью сохранил производственные возможности для баллистических ракет и вооружений, отметив, что все компоненты изготавливаются внутри страны и могут экспортироваться.
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