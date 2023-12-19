Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца Рудакова

Как сообщили в Минобороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке (ДНР) солдата Вооруженных сил России Романа Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате», — говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии