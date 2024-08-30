Как наказали участников и организаторов «голой вечеринки» в Астрахани

Кировский районный суд Астрахани по материалам городского УМВД России вынес постановления о привлечении к административной ответственности семи организаторов и участников скандальной вечеринки, прошедшей 16 августа в ночном клубе «Бункер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии