В Татарстане вынесли приговор диверсанту, работавшему на спецслужбы Украины

В Верховном суде Республики Татарстан поставили точку в деле Сергея Вишнякова. Житель Набережных Челнов собирал секретные данные для вражеских сил и планировал ликвидировать своего же земляка — боевого офицера батальона «Спарта».
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