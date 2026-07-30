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ГТРК Татарстан

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В Татарстане вынесли приговор диверсанту, работавшему на спецслужбы Украины

В Верховном суде Республики Татарстан поставили точку в деле Сергея Вишнякова. Житель Набережных Челнов собирал секретные данные для вражеских сил и планировал ликвидировать своего же земляка — боевого офицера батальона «Спарта».

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