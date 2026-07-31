«Фигня вопрос!»: возвращающийся из США Зеленский нанюхался в самолете и донимал Макрона странными звонками

Зеленский предложил Макрону помощь в тушении пожаров Коллаж "Блокнота" Украинский политик Тарас Черновол, узнав о предложении тушить пожары во Франции, напомнил, что когда своя страна горит, только неадекват такое говорит.
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