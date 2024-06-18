Эксперт исследуюший российский ислам предупреждает : «Мигранты начинают притеснять российских мусульман» Удивительные новости приходят к нам из миграционной сферы.
Чревато: Мигранты начали притеснять российских мусульман
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Просрали страну, запустили армию мастурбеков-террористов. Эти скоты будут резать всех, пока не вырежут все коренное население. Они для этого и едут, это их основная цель, а вовсе не поиск работы.
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3 час.
lady lyudmila
Страшно !
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3 час.
ВБ
Василий Блохин
Да пусть хоть сто баз НАТО ставят,у России нет границы с Таджикистаном.В Прибалтике вон есть базы и что ? Только из России всех пинком к себе,с аремерикосами они быстрее вымрут.
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1 час.
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