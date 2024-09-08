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Летние Паралимпийские игры-2024 завершились в Париже

Летние Паралимпийские игры-2024 завершились в Париже

В Париже завершились Паралимпийские игры-2024. Состоялась церемония закрытия, паралимпийский огонь потушен.

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