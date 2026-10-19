Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что упавший в стране дрон был украинским. «Сегодня очевидно, что FPV-беспилотник, согласно имеющимся у нас данным, украинского происхождения, это подтверждают обломки и обращение украинской стороны, информация о том, что связь с одним из беспилотников была потеряна во время атаки», — цитирует его Sputnik Литва.
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