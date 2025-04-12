Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 12 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Рыбица, Михайловское, Миропольское, Краснополье и Угроеды Сумской области.