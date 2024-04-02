Какие 6 пугающих пророчеств дал на будущее Григорий Распутин Алёна ЮрьеваГригорий Распутин, фигура, окутанная тайнами и загадками, оставил после себя не только сложные воспоминания и легенды, но и ряд предсказаний, которые, казалось бы, как будто вырваны из сюжетов апокалиптических фильмов.