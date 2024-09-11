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В КамГУ назвали четыре вида травм тюленей, живущих в черте города

В КамГУ назвали четыре вида травм тюленей, живущих в черте города

Ученые КамГУ им. Витуса Беринга установили, что живущие в черте города тюлени получают повреждения кожи и жировой ткани от обматывания пластикового мусора вокруг шеи, колотые и рваные раны от торчащей арматуры в местах разрушения волнолома, а также огнестрельные ранения и порезы от лодочных винтов.

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