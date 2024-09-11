В КамГУ назвали четыре вида травм тюленей, живущих в черте города

Ученые КамГУ им. Витуса Беринга установили, что живущие в черте города тюлени получают повреждения кожи и жировой ткани от обматывания пластикового мусора вокруг шеи, колотые и рваные раны от торчащей арматуры в местах разрушения волнолома, а также огнестрельные ранения и порезы от лодочных винтов.