Военнослужащие ВВО на Сахалине осваивают ведение огня из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР)

Опытные офицеры армейского корпуса ВВО и участники специальной военной операции (СВО) помогают расчетам быстро и правильно подготовить комплекс «Фагот» к стрельбе, выполнить пуск ракеты и её сопровождение до цели.
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