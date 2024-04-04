В Ленинградском зоопарке появился новый питомец Мартин

В Ленинградском зоопарке появился новый обитатель — самец европейской лани Мартин. Его привезли в зверинец перед Новым годом, он уже прошёл карантин, освоился и привык к сотрудникам, сообщили в телеграм-канале зоопарка.
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