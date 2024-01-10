Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД России

Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Российской Федерации Лилиан Дарий был вызван 10 января в МИД России, где ему был заявлен решительный протест "в связи с недружественными действиями официального Кишинева".
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